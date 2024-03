Lok Sabha Elections 2024 : मनोहर लाल खट्टर करनाल तो नितिन गडकरी नागपुर से लड़ेंगे चुनाव, देखें BJP की दूसरी लिस्ट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के मद्देनजर बुधवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को नागपुर लोकसभा सीट (Nagpur Lok Sabha Seat) से, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) को करनाल लोकसभा सीट (Karnal Lok Sabha Seat) से टिकट दिया गया है। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा को को पूर्वी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट मिला है।

