Lok Sabha Elections 2024 : फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा आंध्र प्रदेश की पीथापुरम सीट से पवन कल्याण के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव

नई दिल्ली। बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Bollywood director Ram Gopal Varma) ने गुरुवार को एक बड़ा एलान किया है, जिसे सोशल मीडिया पर उनकी लगातार चर्चा हो रही हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला जन सेना चीफ पवन कल्याण (Jana Sena Chief Pawan Kalyan) से होगा। बता दें कि डायरेक्टर पर्दे पर बाद अब राजनीति में अपना कमाल दिखाने को तैयार हैं।

फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा (Film Director Ram Gopal Varma) ने अपने इस फैसले के बारे में बताते हुए लिखा है कि अचानक लिया गया फैसला। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पीथापुरम से चुनाव लड़ रहा हूं।

SUDDEN DECISION..Am HAPPY to inform that I am CONTESTING from PITHAPURAM 💪💐

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 14, 2024