‘अजित दादा अमर रहें’ केटवाड़ी में पवार के घर पर गांव वालों ने लगाए नारे, लोगों की आंखें हुईं नम

Ajit Pawar’s Funeral : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के अगले दिन (गुरुवार) उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी स्थित घर पर सुबह सैकड़ों लोग पहुंचे, ताकि विमान दुर्घटना में मारे गए अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। पुणे जिले के काटेवाड़ी और आस-पास के गांवों के दुखी लोग, NCP कार्यकर्ताओं के साथ, घर के दरवाजों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए और “अजीत दादा अमर रहें” और “अजीत दादा परत या” (अजीत दादा कृपया वापस आएं) जैसे नारे लगा रहे थे।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्थिव शरीर को ले जा रही शव वाहन अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान की ओर बढ़ी तो गाड़ी के चारों ओर हजारों समर्थक चल पड़े, इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और सम्मान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पहुंचे।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश नारा, मनसे प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पहुंचे।