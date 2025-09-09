  1. हिन्दी समाचार
भारतीय विदेश मंत्रालय की नेपाल के मौजूदा हालात पर नजर, MEA ने नागरिकों को सतर्क रहने की दी सलाह

भारतीय विदेश मंत्रालय (Indian Ministry of Foreign Affairs ) ने बयान जारी कर कहा कि हम सोमवार से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ-साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

विदेश मंत्रालय (Ministry of Foreign Affairs) ने कहा कि एक मित्र और पड़ोसी के रूप में, हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित लोग संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के ज़रिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि हमने यह भी संज्ञान में लिया है कि अधिकारियों ने काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों के तरफ से जारी किए गए कदमों और दिशा—निर्देशों का पालन करें।

