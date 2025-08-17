सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण हैं आसुरी शक्तियों के विनाश के प्रतीक: डा दिनेश शर्मा

लखनऊ । राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में बोलते हुए कहा कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण आसुरी शक्तियों के विनाश के प्रतीक हैं। जो श्याम है वहीं मुरली मनोहर, कन्हैया और द्वारिकाधीश है। भगवान की लीलाएं अनूठी होती है। मथुरा में कृष्ण रहते हैं तो उनकी उंगलियां बांसुरी पर एक साथ इसने और प्यार का संचार करती है और वह कान्हा कहलाते हैं जब वह मथुरा से द्वारिका गुजरात चले जाते हैं तो द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक उंगली पर चक्र सुदर्शन धारी हो जाते हैं और संहारक का रूप धारण करते हैं।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खाटू धाम में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि भगवान कृष्ण कंस एक बार में दंड दिया था, लेकिन प्रभु ने 99 गलतियों को भी माफ किया है। बचपन में वृन्दावन में रहते हुए वहां पर कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं। वे इन्द्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेने वाले हैं। सत्य के लिए पांडवों का साथ देने वाले भगवान श्याम सुन्दर ने जीवन को दिशा देने वाला गीता का उपदेश भी दिया है। डा शर्मा ने कहा कि व्यक्ति जिस देवता को मानता है सत्कर्म को करते हुए उसके स्मरण मात्र से ही उसकी सारी इच्छाए पूरी हो जाती हैं। भगवान खाटू श्याम भी भगवान कृष्ण के अंशावतार हैं। कहा जाता है हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, जो हारता है बाबा खाटू श्याम उसके साथ होते हैं। एक दृष्टान्त देते हुए बताया कि भगवान ने उन्हें अपना अंश मानते हुए आर्शीवाद दिया था। जो कोई भी मेरे रूप में तुम्हारी स्तुति करेगा उसके सारे कार्य पूरे होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा की एक बार फिर से योगी शासन आने के बाद पुलिस थानों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की परंपराएं शुरू की गई है, यह एक अच्छा उदाहरण है। कार्यक्रम में पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह, श्याम परिवार के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, मिंटू अग्रवाल, सुधीर गर्ग और कपिल शर्मा आदि भी उपस्थित थे रहे।