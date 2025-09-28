अटलपुरम टाउनशिप के 322 भूखंडों की कल खुलेगी लॉटरी, कतार में हैं 1748 खरीदार

आगरा। यूपी के आगरा जिले में अटलपुरम टाउनशिप (Atalpuram Township) के फेज-1 में सेक्टर-1 के 322 भूखंडों की लॉटरी सोमवार को सूरसदन में खुलेगी। भूखंडों के लिए 1748 खरीदार कतार में हैं। आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह (Agra Divisional Commissioner Shailendra Kumar Singh) की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट की निगरानी में लॉटरी प्रक्रिया पूरी होगी। सोमवार से ही सेक्टर-2 व 3 के भूखंडों के लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएंगे।

ग्वालियर हाईवे स्थित ककुआ और भांडई में 138 हेक्टेयर में आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) अटलपुरम टाउनशिप विकसित कर रहा है। तीन चरणों में विकसित हो रही इस टाउनशिप को 5 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाॅन्च किया था। 8 अगस्त से 8 सितंबर तक भूखंड खरीद के लिए एडीए ने ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन आमंत्रित किए थे।

भूखंडों की तुलना में छह गुना 1842 आवेदन प्राप्त हुए थे। 15 से 22 सितंबर तक आवेदनपत्रों में त्रुटियां सुधारने का मौका था। त्रुटियों के कारण 70 आवेदन निरस्त कर दिए गए। शनिवार तक आवेदकों के पास लॉटरी ड्रा से आवेदन वापस लेने का मौका था।

मुख्य अभियंता आरआरपी सिंह (Chief Engineer RRP Singh) ने बताया कि 24 आवेदन विभिन्न कारणों से खरीदारों ने वापस लिए हैं। अब 1748 आवेदकों के बीच लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी ड्रा प्रक्रिया सोमवार सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली के अलावा मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियो रिकाॅर्डिंग कराई जाएगी। लॉटरी की पर्चियां बच्चों से निकलवाई जाएंगी।