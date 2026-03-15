  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. LPG Gas Crisis : शिवपुरी में शिक्षक को मोदी की मिमिक्री करना पड़ा भारी, भाजपा विधायक की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने किया सस्पेंड

LPG Gas Crisis : शिवपुरी में शिक्षक को मोदी की मिमिक्री करना पड़ा भारी, भाजपा विधायक की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने किया सस्पेंड

देशभर में लगातार रसोई गैस सिलेंडर (Cooking Gas Cylinder) के बढ़ते दामों को लेकर एक सरकारी शिक्षक का पीएम मोदी (PM Modi) पर मिमिक्री करना भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भाजपा विधायक प्रीतम लोधी (BJP MLA Pritam Lodhi) की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। देशभर में लगातार रसोई गैस सिलेंडर (Cooking Gas Cylinder) के बढ़ते दामों को लेकर एक सरकारी शिक्षक का पीएम मोदी (PM Modi) पर मिमिक्री करना भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भाजपा विधायक प्रीतम लोधी (BJP MLA Pritam Lodhi) की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

पढ़ें :- PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की तो संजय सिंह ने कसा तंज, बोले- क्या आपको ट्रम्प ने इजाजत दे दी?

बता दें कि, पूरा मामला पोहरी विकासखंड (Pohri Development Block) के शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी मोहल्ला सेमरखेड़ी का है। यहां पर पदस्थ प्राथमिक शिक्षक के पद पर साकेत पुरोहित पदस्थ हैं। साकेत के द्वारा एक वीडियो बनाया गया था। जिसमें वह पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की मिमिक्री करते हुए गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम पर तंज किया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया।

जानें शिक्षक ने वीडियो में क्या कहा?

शिक्षक ने वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए कहा कि मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। और गैस के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। तो गैस के दाम इसलिए बढ़ गए कि भाइयों-बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है।

‘पेट में गैस बनेगी तो बीमार पड़ जाओगे…’

पढ़ें :- सिर्फ ईरान के दोस्त देशों के जहाजों को ही आने दिया जा रहा, PM मोदी ने इजरायल-US को सपोर्ट करके गलती की : केजरीवाल

आगे शिक्षक ने कहा कि अगर पेट में गैस बनेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। और अगर आप बीमार पड़ोगे तो यह देश बीमार पड़ जाएगा मेरे भाइयों-बहनों। इसलिए गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी भी रोटी खाएगा चूल्हे की और अमीर आदमी भी खाएगा चूल्हे की रोटी। जो अमीर आदमी और आम आदमी के बीच में जो अमीरी-गरीबी की खाई है भाइयों-बहनों, बहुत दूर हो जाएगी।

इधर, भाजपा विधायक प्रीतम लोधी (BJP MLA Pritam Lodhi) ने शिक्षक को कांग्रेसी मानसिकता का बताते हुए अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की थी। हालांकि, शिक्षक द्वारा बनाये गए पीएम की मिमिक्री वीडियो में आपत्तिजनक ऐसा कुछ नजर नही आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की नकल करने पर भाजपा विधायक को अप्पति हुई है और वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव (District Education Officer Vivek Srivastava) ने भी बिना जांच पड़ताल करे विधायक का शिकायती पत्र मिलते ही वीडियो के आधार पर आनन-फानन में शिक्षक को अनुशासनहीनता करने का दोषी मानते हुए तत्काल निलंबित कर दिया है। वैसे वीडियो में न किसी का नाम लिया गया है और न किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अशांति फैलाने जैसी कोई बात भी इसमें नहीं है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

LPG Gas Crisis : शिवपुरी में शिक्षक को मोदी की मिमिक्री करना पड़ा भारी, भाजपा विधायक की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने किया सस्पेंड

LPG Gas Crisis : शिवपुरी में शिक्षक को मोदी की मिमिक्री करना...

असम विधानसभा चुनाव के रण में कांग्रेस ने उतारे 38 उम्मीदवार, देखे पहली लिस्ट में कौन-कौन हैं नाम?

असम विधानसभा चुनाव के रण में कांग्रेस ने उतारे 38 उम्मीदवार, देखे...

कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा वार, बोली-चूल्हा बुझा, उम्मीदें टूटीं, भाजपा के 'अच्छे दिनों' ने महिलाओं को वापस चूल्हे और धुएं में धकेला

कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा वार, बोली-चूल्हा बुझा, उम्मीदें टूटीं, भाजपा...

Assam Elections 2026 : असम विधानसभा चुनाव के लिए आप प्रत्याशियों की पहली सूची जारी , 14 उम्मीदवारों के नाम का किया एलान

Assam Elections 2026 : असम विधानसभा चुनाव के लिए आप प्रत्याशियों की...

गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है TMC सरकार, रंगबाजी और कटमनी इनकी कमाई का है जरिया : पीएम मोदी

गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है TMC सरकार, रंगबाजी और...

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत के जहाजों को मिला ग्रीन सिग्नल, ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली बोले- इंडिया हमारा दोस्त

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत के जहाजों को मिला ग्रीन सिग्नल, ईरान...