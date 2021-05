किस्मत : ऑनलाइन ऑर्डर किया माउथवॉश, मिला Redmi Note 10 स्मार्टफोन

नई दिल्‍ली। आए दिन आप सभी ऑनलाइन समान मंगाने में गड़बड़ी की शिकायतें तो सुनते होंगे। ज्‍यादातर शिकायतों में ग्राहक जो सामान ऑर्डर करता है उससे खराब और सस्‍ते सामान की डिलीवरी कर दी जाती है, लेकिन मुंबई के लोकेश के साथ उलटा हुआ है। लोकेश ने पिछले हफ्ते अमेजन से माउथवॉश ऑर्डर किया था, लेकिन इसके बदले उनके घर पर स्‍मार्टफोन डिलीवर हो गया।

लोकेश ने ट्विटर पर अपना पोस्‍ट डालते हुए Amazon India को भी टैग किया है। इस ट्वीट में लोकेश ने अपने ऑर्डर का स्‍क्रीनशॉट टैग किया है साथ ही Redmi Note 10 की एक तस्वीर भी साझा की है जो उनके सामान के बदले गलती से ऑर्डर हो गई है। बता दें कि लोकेश डागा ने 10 मई को कोलगेट माउथवॉश की चार बोतलों का ऑर्डर दिया था, जिसकी कुल कीमत 369 रुपये है। मजेदार बात ये है कि उन्‍हें जो Redmi Note 10 दिया गया है उसकी कीमत 13000 रुपये है।

However on opening the package I can see that the packaging label was mine but the invoice was of somebody else's. I have emailed you as well to get the product delivered to the right person. pic.twitter.com/Ohabdk4BWp

— Lokesh Daga (@lokeshdaga) May 13, 2021