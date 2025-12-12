लखनऊ प्यार में पागल आशिक ने दिनदहाड़े युवती को मारी गोली, आरोपी फरार

लखनऊ । यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा थाना (Para Police Station) में सनकी आशिक आकाश कश्यप (Akash Kashyap) ने घर में घुसकर प्रेमिका लक्ष्मी थापा (Lakshmi Thapa) को दिनदहाड़े गोलीमार दी है। गोली युवती के हाथ में लगी है , घायल अवस्था में लोकबंधु हॉस्पिटल (Lokbandhu Hospital) में भर्ती कराया गया है।

बता दें कि यह घटना पारा के काशीराम कालोनी (Kashiram Colony) में हुई है। बड़ी बहन राधिका थापा (Radhika Thapa) की तहरीर पर पारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पिछले एक साल से युवती ने आरोपी से बोलना बंद कर दिया था और ब्रेकअप कर लिया था, जिससे नाराज हो कर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। इस वारदात को अंजाम करने के बाद आरोपी फरार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।