  3. Lucknow News: लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

राजधानी लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है। लुलु मॉल के अंदर कागज पर धमकी भरा पत्र लिखकर फेंका गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जा रही है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Lucknow News: राजधानी लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है। लुलु मॉल के अंदर कागज पर धमकी भरा पत्र लिखकर फेंका गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस पत्र फेंकने वाले के बारे में पता लगा रही है।

इसके साथ ही, शहर में भी पुलिस अलर्ट हो गयी है। प्रमुख स्थानों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। लखनऊ पुलिस का कहना है कि, प्राप्त धमकी पत्र को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए संबंधित सभी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था तत्काल सुदृढ़ की गई है। सभी संवेदनशील स्थानो पर चेकिंग कराई जा रही है प्राप्त पत्र की जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है।

