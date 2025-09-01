  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow News : सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर पकड़ा, जानें पूरा मामला?

Lucknow News : सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर पकड़ा, जानें पूरा मामला?

यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह गौतमपल्ली थाना (Gautampalli Police Station) क्षेत्र स्थित सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के आवास के पास महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उनके पास से एक थैले में मिट्टी का तेल भरी शीशी मिली है। उन्होंने शीशी निकाली और तेल अपने पर उड़ेल लिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह गौतमपल्ली थाना (Gautampalli Police Station) क्षेत्र स्थित सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के आवास के पास महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उनके पास से एक थैले में मिट्टी का तेल भरी शीशी मिली है। उन्होंने शीशी निकाली और तेल अपने पर उड़ेल लिया। माचिस से आग लगा पाती इससे पहले वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

पढ़ें :- Video- मायरा बोली मेरा एडमिशन करा दीजिए , मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

महिला ने बताया कि उनका नाम रोली देवी (Roli Devi) है। वह हरदोई (Hardoi) के पिहानी (Pihani) की रहने वाली हैं। हरदोई (Hardoi) के ही विक्की मिश्रा (Vicky Mishra) ने उन्हें लखनऊ में मकान दिलाने का झांसा दिया और उनसे 60 लाख रुपये ले लिए। उन्होंने जीवन भर की पूंजी मकान के लिए दे दी। लेकिन, उन्हें न तो मकान मिला, न ही आरोपी रकम लौटा रहा है।

पीड़िता ने बताया कि पहले तो विक्की ने रकम लौटाने की बात कही थी, मगर बाद में वह धमकाने लगा।  इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। आजिज आकर वह आत्महत्या करने लखनऊ पहुंची थीं। इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार सिंह (Inspector Ratnesh Kumar Singh) ने बताया कि हरदोई पुलिस (Hardoi Police) को मामले की जानकारी दी गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस के पहुंचने पर होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण- सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण- सुप्रीम...

सोनौली बॉर्डर पर 11 किमी लंबा जाम,तीन-चार दिन से फंसे ट्रक, व्यापारियों और चालकों की बढ़ी परेशानी

सोनौली बॉर्डर पर 11 किमी लंबा जाम,तीन-चार दिन से फंसे ट्रक, व्यापारियों...

Lucknow News : सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर पकड़ा, जानें पूरा मामला?

Lucknow News : सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया...

देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को लाठी- डंडे से पीटा, देखे वीडियो

देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को लाठी- डंडे से...

हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह व जघन्य अपराधियों को छोड़ गंभीर बीमार बंदियों की समयपूर्व रिहाई के सरल नियम बनाएं : योगी

हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह व जघन्य अपराधियों को छोड़ गंभीर बीमार बंदियों की...

Lucknow News: हाईवे पर बस की खिड़की से कूदने लगी सवारियां, अचानक मची अफरातफरी… सामने आई वजह लोगों के उड़ गए होश

Lucknow News: हाईवे पर बस की खिड़की से कूदने लगी सवारियां, अचानक...