Lucknow News : सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर पकड़ा, जानें पूरा मामला?

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह गौतमपल्ली थाना (Gautampalli Police Station) क्षेत्र स्थित सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के आवास के पास महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उनके पास से एक थैले में मिट्टी का तेल भरी शीशी मिली है। उन्होंने शीशी निकाली और तेल अपने पर उड़ेल लिया। माचिस से आग लगा पाती इससे पहले वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

महिला ने बताया कि उनका नाम रोली देवी (Roli Devi) है। वह हरदोई (Hardoi) के पिहानी (Pihani) की रहने वाली हैं। हरदोई (Hardoi) के ही विक्की मिश्रा (Vicky Mishra) ने उन्हें लखनऊ में मकान दिलाने का झांसा दिया और उनसे 60 लाख रुपये ले लिए। उन्होंने जीवन भर की पूंजी मकान के लिए दे दी। लेकिन, उन्हें न तो मकान मिला, न ही आरोपी रकम लौटा रहा है।

पीड़िता ने बताया कि पहले तो विक्की ने रकम लौटाने की बात कही थी, मगर बाद में वह धमकाने लगा। इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। आजिज आकर वह आत्महत्या करने लखनऊ पहुंची थीं। इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार सिंह (Inspector Ratnesh Kumar Singh) ने बताया कि हरदोई पुलिस (Hardoi Police) को मामले की जानकारी दी गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस के पहुंचने पर होगी।