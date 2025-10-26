Lucknow News: कार के अंदर युवक ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

Lucknow News: राजधानी लखनऊ के डीएम कंपाउंड के पास बीती देर रात एक युवक ने कार में खुदको बंदकर गोली मार ली। गोली की आवाज़ सुनकर आस पास के लोग कार के पास पहुँचे तो देखा कि एक युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुँची पुलिस ने किसी तरह से दरवाजा खोला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि, युवक की पहचान 23/46, एफ ब्लॉक, राजाजीपुरम निवासी ईशान गर्ग (28) के रूप में हुई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक, कार में ईशान का शव मिला है। कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। कार में एक पन्नी में चार कारतूस भी मिले हैं। फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है।

पुलिस ने मामले की जांच कि तो सामने आया, कार शनिवार शाम करीब 6 बजे के आसपास वहां देखी गई थी। रात 11:45 बजे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। माना जा रहा है कि युवक ने शाम को कार सड़क किनारे खड़ी की और खुद को गोली मार ली। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। युवक ने सुसाइड क्यों किया इसकी जाँच की जा रही है।