Madhu Kambikar:नाना पाटेकर के बाद अब उनकी ऑनस्क्रीन मां का निधन, जहां हुआ नाना का अंतिम संस्कार वहीं गई जान

Madhu Kambikar: नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को गोवा में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था। उनको गुजरे अभी 4 दिन हुए हैं और अब कई फिल्मों में उनकी मां की भूमिका निभाने वालीं एक्ट्रेस मधु कांबीकर के निधन की खबर ने उनके अपनों और चाहने वालों को सदमे में डाल दिया है।

मराठी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। जानी-मानी अभिनेत्री मधु कांबीकर अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 73 वर्ष की उम्र में उनके निधन की खबर से उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत में शोक का माहौल है। अभिनय के साथ-साथ अपनी लावणी नृत्य कला के लिए पहचान बनाने वाली मधु ने मराठी सिनेमा में लंबे समय तक योगदान दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मधु कांबीकर ने 12 अक्टूबर को पुणे में अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि उन्होंने वहीं दम तोड़ा जहां नाना पाटेकर का अंतम संस्कार हुआ था। हालांकि, दोनों के निधन के बीच किसी अन्य संबंध की जानकारी सामने नहीं आई है।

मधु कांबीकर ने मराठी फिल्मों में कई तरह की भूमिकाएं निभाईं, लेकिन मां और सास के किरदारों में उन्हें खास तौर पर पसंद किया गया। हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का हुनर दिखाया।

उन्होंने नाना पाटेकर के साथ फिल्म ‘हम दोनों’ और ‘यशवंत’ में उनकी मां का किरदार निभाया था। इसके अलावा मधु गोविंदा और दिव्या भारती की फिल्म ‘शोला और शबनम’ में भी नजर आई थीं। उनकी सहज अदाकारी ने उन्हें फिल्म जगत में अलग पहचान दिलाई। वह केवल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक शानदार लावणी नृत्यांगना भी थीं। अभिनय के साथ उनका नृत्य उनकी कलात्मक पहचान का अहम हिस्सा रहा। हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते उन्हें धीरे-धीरे अभिनय से दूरी बनानी पड़ी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 27 नवंबर 2016 को मुंबई के माटुंगा स्थित यशवंत नाट्य मंदिर में ‘लावण्या म्यूजिक’ कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। लेकिन कार्यक्रम के दौरान तबीयत खराब होने के बावजूद मधु ने अपनी प्रस्तुति जारी रखी। इसके कुछ समय बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें स्ट्रोक आया। उनके दाहिने हाथ में संवेदना खत्म होने की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वह करीब 12 साल के अंतराल के बाद मंच पर नृत्य प्रस्तुति देने लौटी थीं।

इस घटना के बाद उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ा और वह अभिनय की दुनिया से दूर हो गईं। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहीं मधु कांबीकर का निधन मराठी सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। अपने यादगार किरदारों और लावणी नृत्य के जरिए उन्होंने जो पहचान बनाई, वह दर्शकों के बीच लंबे समय तक कायम रहेगी।