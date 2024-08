हाथों में तिरंगा लेकर मदरसे के बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) की मंशा के अनुरूप देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ एवं हज दानिश आजाद अंसारी (Minister of State for Minority Welfare Waqf and Haj Danish Azad Ansari) ने "तिरंगा यात्रा" (Tiranga Yatra) का शुभारंभ करते हुए मदरसे के हज़ारों स्कूली बच्चों के संग तिरंगा यात्रा निकाली।