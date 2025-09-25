  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है वो वहां रह सकता है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है वो वहां रह सकता है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अपील काम नहीं करेगी। जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है वह वहां रह सकता है। भारत के युवाओं के पास विरोध करने का समय नहीं है। जेन जेड अलग तरह से सोचता है। राहुल गांधी के पास सरकार गिराने के लिए कोई और नहीं है। जेन जेड से उनकी अपील काम नहीं करेगी।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis) ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अपील काम नहीं करेगी। जो कोई भी नेपाल (Nepal) से प्यार करता है वह वहां रह सकता है। भारत के युवाओं के पास विरोध करने का समय नहीं है। जेन जेड अलग तरह से सोचता है। राहुल गांधी के पास सरकार गिराने के लिए कोई और नहीं है। जेन जेड से उनकी अपील काम नहीं करेगी।

पढ़ें :- सांसद राहुल गांधी का महायुति सरकार से किया आग्रह, कहा- माराठवाड़ा क्षेत्र में राहत कार्यो में लाए तेजी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा भारत के चुनाव आयोग (election Commission) के खिलाफ “वोट चोरी” के आरोपों को हवा देने वाले अपने दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद आई है। 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर युवाओं से चुनावों में कथित वोट चोरी रोकने की अपील की। ​​गांधी ने कहा, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेनरेशन ज़ेड (Generation Z) संविधान बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी रोकेगी। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। विपक्ष के नेता ने वोट काटने की प्रक्रिया पर ज़ोर दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बहाने बनाना बंद करने और कर्नाटक सीआईडी ​​को तुरंत सबूत सौंपने की मांग की। उन्होंने कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा (aland assembly) क्षेत्र में कर्नाटक अपराध जांच विभाग (Karnataka Crime Investigation Department) द्वारा शुरू की गई मतदाता धोखाधड़ी की जांच में कथित रूप से सहयोग नहीं करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की आलोचना की। गांधी ने दावा किया कि कथित धोखाधड़ी की जांच दो साल से अधिक समय से रुकी हुई है क्योंकि चुनाव निकाय सीआईडी ​​द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब नहीं दे रहा है, इसे “सबूत” बताते हुए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) वोट चोरों को बचा रहे हैं। फरवरी 2023 में जांच शुरू होती है, मार्च 2023 में कर्नाटक सीआईडी ​​ईसीआई को सभी विवरण मांगने के लिए पत्र लिखती है। अगस्त में अधूरे विवरण दिए जाते हैं, जिसके साथ कोई जांच नहीं हो सकती है। जो कुछ भी जरूरी नहीं था वह दिया गया, जो कुछ भी जरूरी था वह नहीं दिया गया (चुनाव आयोग द्वारा), राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है वो वहां रह सकता है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो...

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़ अडानी को मुफ्त में दी जा रही है हजारों एकड़ जमीन- सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़...

GST Ground Report : जीएसटी की छूट जमीन पर फेल, दुकानदारों के अपने तर्क, बाजार के खेल में पिस रहे ग्राहक

GST Ground Report : जीएसटी की छूट जमीन पर फेल, दुकानदारों के...

Navratri Special: झांसी के इस मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब , सुरक्षा के विशेष इंतजाम

Navratri Special: झांसी के इस मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब ,...

नौतनवा में ‘स्वच्छता ही सेवा’ का आगाज़,पालिका व SSB ने किया श्रमदान

नौतनवा में ‘स्वच्छता ही सेवा’ का आगाज़,पालिका व SSB ने किया श्रमदान

GST रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, त्योहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए लेकर आया राहत: सीएम योगी

GST रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, त्योहारों के सीजन...