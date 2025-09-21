मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde) का ऑफिशियल X अकाउंट रविवार को हैक (X Account Hacked) कर लिया गया। इस दौरान हैकर्स ने अकाउंट पर पाकिस्तान (Pakistan) और तुर्की (Türkiye)के झंडों की तस्वीरें पोस्ट कर लाइवस्ट्रीमिंग (Livestreaming) भी की। खास बात यह रही कि यह घटना उस दिन हुई जब एशिया कप (Asia Cup) में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाना है। इससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है।

साइबर सेल को तुरंत दी जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही टीम को इस बात की जानकारी मिली, तुरंत साइबर क्राइम पुलिस (Cyber ​​Crime Police) को सतर्क किया गया। डिप्टी सीएम के सोशल मीडिया हैंडल की जिम्मेदारी संभाल रही टीम ने भी तुरंत काम शुरू किया और आखिरकार अकाउंट को वापस कंट्रोल में ले लिया।अधिकारियों ने बताया​ कि अकाउंट को सामान्य करने और कंट्रोल वापस पाने में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगा। इस बीच कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए।