महाराष्ट्र सरकार के खेल मंत्री मणिकराव कोकाटे मंत्री पद से इस्तीफा,जानें पूरा मामला?

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) में खेल मंत्री रहे मणिकराव कोकाटे (Sports Minister Manikrao Kokate) ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा,कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और मेरे पार्टी सहयोगी माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) ने न्यायालय के फैसले के बाद मुझे अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हमारी पार्टी के उस दीर्घकालिक सिद्धांत के अनुरूप कि कानून का शासन सर्वोपरि है और सभी व्यक्तियों से ऊपर है, मैंने सैद्धांतिक रूप से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मैंने संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार उनका इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री को उचित विचार और स्वीकृति के लिए भेज दिया है।’