Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश होगी इस दिन , जानें पावर – स्पेस और सेफ्टी

भारतीय बाजार में महिंद्रा की XEV 9S 7-सीटर EV 27 नवंबर को पेश होने जा रही है। यह नई इलेक्ट्रिक SUV INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी है। यह आर्किटेक्चर महिंद्रा की नई EV लाइनअप की नींव है, जो एडवांस फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्पेस और सेफ्टी पर फोकस्ड है। आने वाली इस एसयूवी में कंपनी ने तकनीकी, फीचर्स और स्पेस का पूरा ख्याल रखा है।

ऐसा हो सकता है डिजाइन

ऐसा माना जा रहा है कि XEV 9S, XUV700 इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन हो सकती है, जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके एक्सटीरियर में XEV 9e की तरह कनेक्टेड LED DRLs, ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल और डुअल-पॉड LED हेडलाइट्स मिल सकती हैं। वहीं इंटीरियर में केबिन के अंदर XEV 9e की तरह 3-स्क्रीन सेटअप देखने को मिल सकता है। स्पाई तस्वीरों से यह भी संकेत मिला है कि इसमें वही स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है।

इसमें दो बैटरी पैक विकल्प दिए जा सकते हैं। जिसमें 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक शामिल होंगे। इनसे क्रमशः 231 PS और 286 PS की पावर और 380 Nm टॉर्क मिलने की संभावना है।