  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश होगी इस दिन , जानें पावर – स्पेस और सेफ्टी

Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश होगी इस दिन , जानें पावर – स्पेस और सेफ्टी

भारतीय बाजार में महिंद्रा की XEV 9S 7-सीटर EV 27 नवंबर को पेश होने जा रही है। यह नई इलेक्ट्रिक SUV INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश होगी इस दिन , जानें पावर - स्पेस और सेफ्टी

Mahindra XEV 9S 7-seater EV  :  महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर EV पेश...

EICMA 2025 : इटली के मिलान में लगेगा मोटरसाइकिलों और टेक्नोलॉजी का मेला , दिखेंगी ये 5 नई सुपर बाइक

EICMA 2025 : इटली के मिलान में लगेगा मोटरसाइकिलों और टेक्नोलॉजी का...

Tata Sierra : टाटा सिएरा की सामने आई पहली झलक , नवंबर में इस डेट को होगी लॉन्च , जानें हाई-टेक फीचर्स

Tata Sierra : टाटा सिएरा की सामने आई पहली झलक , नवंबर...

2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च , जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन  

2026 Kawasaki Versys-X 300 : 2026 कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 भारत में लॉन्च...

M&M October SUV Sales : महिंद्रा ऑटो की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड , अक्टूबर में 26% की मजबूत वृद्धि

M&M October SUV Sales : महिंद्रा ऑटो की बिक्री ने बनाया नया...

Hyundai Venue N Line :  हुंडई वेन्यू एन लाइन का अनावरण , जानें इंजन और वेरिएंट , बुकिंग

Hyundai Venue N Line :  हुंडई वेन्यू एन लाइन का अनावरण ,...