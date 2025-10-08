Jaipur LPG Blast: जयपुर में हुआ बड़ा हादसा, एक-एक कर फटते रहे कई LPG सिलेंडर, मोम की तरह पिघला ट्रक

  1. हिन्दी समाचार
राजस्थान के जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया। इस घटने में एक व्यक्ति जिंदा जल गया । जब कि  चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह हादसा दूदू क्षेत्र में मौजमाबाद के पास हुआ। जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की टंकियों से भरा एक ट्रक हाईवे के किनारे स्थित महादेव ढाबे पर खड़ा था। तभी एक तेज रफ्तार टैंकर आया और गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे से उठी चिंगारी से ट्रक और टैंकर दोनों में आग लग गई। बता दें कि जो गाड़ी टक्कर मारी है उसेमीन कैमिकल भरा हुआ था । इस आग कि चपेट में 6- 7 वाहन जल गए।

मोम की तरह पिघल गया लोहे का ट्रक बता दें कि ये घटना बीते कल यानि मंगलवार कि है । हादसे के बाद लोग बचाव कार्य के लिए आगे बढ़े लेकिन इस कदर आग फैली हुई थी जिससे लोग नजदीक नहीं जा सके। चूंकि ट्रक में गैस सिलेंडर की टंकियां भरी हुई थी। ऐसे में एक-एक कर सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। आग ने भयंकर रूप ले लिया। विस्फोट होते गैस सिलेंडर हवा में उछल कर दूर गिरते हुए नजर आए। आग पर काबू पाने में करीब दो से ढाई घंटे का वक्त लगा। आग बुझने के बाद का नजारा भी हैरान करने वाला था। वो हादसा हैरान कर देने वाला था जहां लोहे कि ट्रक जो कि मूम कि तरह पिघल रहा था।

एक व्यक्ति जिंदा जला, चार झुलसे

गैस सिलेंडर की टंकियों से भरा ट्रक जो एक होटल के बाहर खड़ा था। उसका ड्राइवर खाना खा रहा था। तभी पीछे से आए केमिकल से भरे टैंकर ने ट्रक को टक्कर मार दी। जिसमे दो व्यक्ति थे  हादसे के तुरंत बाद एक व्यक्ति बाहर निकल गया जबकि दूसरा टैंकर की केबिन में ही फंस गया। जब दोनों वाहनों में आग लगी तो वह व्यक्ति भी जिंदा जल गया। इस अग्निकांड के दौरान चार लोग भी झुलस गए जिन्हें देर रात को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया।

5 किलोमीटर दूर तक दिखे आग के गुबार

जिस तरह आग लगा हुआ था उससे ये अनुमान लगाया  गया है कि आग के गुबार 5 किलोमीटर दूर तक नजर आ रहे थे। ब्लास्ट होते गैस सिलेंडर जब हवा में उछल रहे थे तब आग के गोले हवा में उड़ते हुए लोगों को नजर आए। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से हाईवे का ट्रैफिक रोक दिया और फिर डायवर्ट कर दिया था।

पॉलिथीन में लाए कंकाल

बता दें  घटना  के बाद  राहत कार्यों में जुटे कर्मचारियों और एंबुलेंस कर्मियों ने टैंकर के केबिन को देखा तो वहां एक कंकाल मिला। इससे साफ जाहिर है कि टैंकर की केबिन में फंसे एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हुई है। कंकाल को प्लास्टिक की थैली में एसएमएस अस्पताल लाया गया जहां उसकी डीएनए जांच कराई जाएगी। साथ ही चार झुलसे हुए लोगों को एंबुलेंस के जरिए एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस हादसे में करीब 70 से ज्यादा धमाके हुए।

डिप्टी सीएम, एसपी और आईजी पहुंचे मौके पर

हादसे होने की सूचना मिलने के बाद डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंचे। बगरू से भाजपा विधायक कैलाश वर्मा भी घटनास्थल पर आए और डिप्टी सीएम के साथ मौका निरीक्षण किया। आग लगने की सूचना मिलने पर जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी भी मौके पर आए।

