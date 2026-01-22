जम्मू-कश्मीर में हुआ बड़ा हादसा: सेना के दस जवान शहीद, सात गंभीर रूप से हुए घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के डोडा में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां सेना की एक गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे दस जवान शहीद हो गए, जबकि सात जवान गंभीर रूप से घायल है। घायल जवानों को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी।

सेना की जवानों की एक टीम जम्मू-कश्मीर के डोडा के ऊपरी इलाके में स्थित पोस्ट पर जा रही थी। तभी भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास चालक गाड़ी पर से अपना संतुलन खो बैठा और गाड़ी खाई में जा गिरी। आनन-फानन में पुलिस और सेना की अन्य जवान मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। दुर्घटना में चार जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि अन्य छह जवानों की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं हादसे में सात जवान गंभीर रूप से घायल हो गए है, जिनकों सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर डाक्टर उनका उपचार कर रहे हे।