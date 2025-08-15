  1. हिन्दी समाचार
  3. स्वतंत्रता दिवस की सुबह पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 10 तीर्थयात्रियों की मौत

Burdwan horrific road accident: स्वतंत्रता दिवस की सुबह पश्चिम बंगाल में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर बर्दवान में फागुपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थयात्रियों से भरी एक बस एक खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं, कम से कम 30 लोगों के घायल होने की आशंका है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 5 बच्चों समेत 40 तीर्थयात्रियों से भरी बस कोलकाता से दुर्गापुर जा रही थी। सभी लोग गंगा स्नान करके लौट रहे थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस में लगभग सभी सो रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा और कई लोग अपनी सीटों से उछल गए। पीड़ित बिहार के थे। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पायी है, लेकिन शुरुआती जांच से पता चलता है कि बस चालक को नींद आ गई होगी।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक सड़क के एक तरफ खड़ा था, जबकि बस ड्राइवर के नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। बर्दवान मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक तपस कुमार घोष ने बताया कि 10 लोगों की अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई। 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 5 की हालत गंभीर है।

पीड़ितों में शामिल बिस्वजीत कुमार ने कहा, “हम बिहार के रहने वाले हैं। बस दुर्गापुर जा रही थी। हम सब सो रहे थे। तेज़ झटके से मेरी आँख खुल गई। मैं बस के आगे की तरफ़ गिर गया। मेरे माथे पर चोट लगी। ये सब कैसे हो सकता है!”

