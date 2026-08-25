योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 60 वर्ष के ऊपर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा प्रस्ताव को दी मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में रक्षाबंधन के पूर्व 60 वर्ष के ऊपर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा प्रस्ताव को मंजूरी देकर बड़ा उपहार दिया है। बता दें कि सीएम योगी बुधवार 26 अगस्त को इस योजना की शुरुवात करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा के लिए अनुमन्य होगी। इस योजना से करीब एक करोड़ से ऊपर की महिलाओं को मिलेगा लाभ,वोटर आईडी कार्ड,आधार कार्ड दिखाकर यात्रा कर सकेंगी।