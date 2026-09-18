नंदीग्राम में बीजेपी का बड़ा खेला, अब कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान गिरफ्तार, ममता बनर्जी ने कुछ घंटे पहले ही किया था समर्थन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नंदीग्राम उपचुनाव में शुक्रवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Former Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee) द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस (Bengal Police) ने कांग्रेस प्रत्याशी को एक पुराने कथित हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई एक पुराने केस के सिलसिले में की गई है।

खास बात यह है कि गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने नंदीग्राम उपचुनाव (Nandigram by-election) में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का एलान किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका गुट कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगा और इस फैसले का उद्देश्य विपक्षी गठबंधन को मजबूत करना है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब नंदीग्राम में छह अक्तूबर को उपचुनाव होना है।

मिलन प्रधान की गिरफ्तारी किस मामले में हुई?

कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान (Congress candidate Milan Pradhan) को पश्चिम बंगाल (West Bengal) में एक पुराने कथित हत्या मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की खबर ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद सामने आई। ममता ने शुक्रवार को अपने कालीघाट स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की थी। इस तरह एक ही दिन में नंदीग्राम चुनाव को लेकर दो बड़े घटनाक्रम सामने आए। एक तरफ कांग्रेस को ममता के गुट का समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी हो गई।