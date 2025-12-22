Makar Sankranti 2026 :  मकर संक्रांति पर बन रहे 2 दुर्लभ योग , जानें स्नान और दान का शुभ मुहूर्त

Makar Sankranti 2026 : देशभर में मकर संक्रांति अलग-अलग नामों से मनाई जाती है। मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग-अलग नामों से मनाई जाती है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता हैं।दक्षिण भारत में इसी दिन पोंगल का पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और दान दी जाती है। जगत को प्रकाशित करने वाले ऊर्जा के परम पुंज सूर्य देव पौष मास में सूर्य देव जब मकर राशि में गोचर करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है।14 जनवरी को आने वाली मकर संक्रांति पर शुभ कार्य करने से विशेष फल मिलता है।

शुभ योग में मकर संक्रांति

इस साल मकर संक्रांति पर दो शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सुबह 7:15 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:03 बजे तक रहेंगे। इन योगों में किया गया स्नान और दान बहुत अच्छा फल देता है।

मंत्र जाप के लाभ

मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष सूर्य मंत्रों के जप का फल अचूक माना जाता है। ज्योतिष उपाय के अनुसार, सूर्य मंत्र जप करने से सूर्य के साथ शनि ग्रह भी मजबूत होते हैं।

मकर संक्रांति के दिन दान-पुण्य का बहुत महत्व होता है. इस दिन चावल, मूंग की दाल, काले तिल, गुड़, तांबे के बर्तन, ऊनी कपड़े और जरूरत की चीजें दान करना शुभ माना जाता है।