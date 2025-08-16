बॉलीवुड की ये हसीना बोली- मैं एक हार्डकोर रोमांटिक हूं, दोबारा शादी के बारे में सवाल पर दिया चौंकाने वाला जवाब...

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Bollywood Actress Malaika Arora) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। 1998 में उन्होंने एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान (Actor-Producer Arbaaz Khan) से लव मैरिज की थी। उस समय मलाइका करीब 25 साल की थीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Bollywood Actress Malaika Arora) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। 1998 में उन्होंने एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान (Actor-Producer Arbaaz Khan) से लव मैरिज की थी। उस समय मलाइका करीब 25 साल की थीं। शादी के चार साल बाद 2002 में उन्होंने बेटे अरहान खान (Arhaan Khan) को जन्म दिया। करीब 18 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद साल 2016 में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया और 2017 में उनका तलाक हो गया।

मलाइका और अरबाज का तलाक हर किसी के लिए शॉकिंग था। मलाइका और अरबाज दोनों अब अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। मलाइका ने हाल ही में एक बातचीत में इशारों-इशारों में दूसरी शादी के बारे में जिक्र कर डाला।

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) से अलग होने के बाद अरबाज खान (Arbaaz Khan) ने साल 2023 में मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान से दूसरी शादी कर ली। अब 58 की उम्र में वह जल्द पिता बनने वाले हैं। वहीं, मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora)  से जब दोबारा शादी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया।

एक इंटरव्यू में मलाइका ने कहा कि वह दूसरी शादी के विचार को पूरी तरह से बंद नहीं कर रही हैं। उनसे जब पूछा गया कि वे अपने छोटों को कोई सलाह देना चाहें तो क्या देंगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ‘मैं खुद से कहती, शादी करने में वक्त लो। इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा काम कर लो, लाइफ की जर्नी को समझ लो और फिर शादी का फैसला लो। मैंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह फिर से शादी करना चाहेंगी? तो मलाइका ने कहा, ‘नेवर से नेवर (कभी नहीं मत कहो कभी नहीं)। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक हार्डकोर रोमांटिक (Hardcore Romantic) हूं। मैं प्यार में विश्वास करती हूं। मैं प्यार की सभी चीजों में विश्वास करती हूं तो कभी नहीं मत कहो… कभी नहीं। मलाइका के इस कमेंट ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। मलाइका का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में उनका अर्जुन कपूर से ब्रेकअप हुआ है। दोनों लगभग 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। पिछले साल सिंघम अगेन के प्रमोशन के दौरान अर्जुन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ‘अभी सिंगल हूं मैं, रिलैक्स।’

हालांकि, मलाइका और अर्जुन ने कभी आधिकारिक तौर पर अपने ब्रेकअप पर बयान नहीं दिया, लेकिन लंबे समय से खबरें थीं कि दोनों अलग हो चुके हैं। इसके बाद मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक मजाकिया पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप स्टेटस के तौर पर ‘Single’ चुना था।

मलाइका अरोड़ा का ब्रेकअप के बाद किसी से लिंक नहीं हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस का पिछले साल कठिन समय था। उन्होंने न केवल रोमांटिक दिल टूटने का अनुभव किया बल्कि अपने पिता को भी खो दिया।

