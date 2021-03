बीजेपी नेता का दावा, ममता बनर्जी ने फोनकर नंदीग्राम में जीत के लिए मांगी थी मदद, कथित कॉल रिकॉर्डिंग वायरल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। भाजपा और तृण्मूल कांग्रेस अपनी—अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं, इन सबके बीच भाजपा के एक नेता सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने उन्हें फोनकर मदद मांगी थी। शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी प्रलय पाल ने कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की है, जिसमें ममता बनर्जी उनसे यह सीट जितवाने को कह रही हैं।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालीवय ने ये वीडियो जारी करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उनहोंने कहा कि दीदी नंदीग्राम से चुनाव हा रही हैं। बीजेपी नेता प्रलय पाल ने शनिवार सुबह दावा किया कि ममता बनर्जी ने खुद उन्हें फोन किया और टीएमसी को नंदीग्राम में जितवाने में मदद मांगी।

Massive! Mamata Banerjee calls Proloy Pal, BJP’s district Vice President in Nandigram and pleads for help!

Proloy tells her that he was humiliated in TMC and he along with this family cannot betray the BJP.

Pishi is definitely losing Nandigram and TMC Bengal…#AmarVoteBJPKe pic.twitter.com/EqKEwvsy3Z

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 27, 2021