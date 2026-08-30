Mann Ki Baat : पीएम मोदी ने कहा- ‘विकसित भारत के लिए नशा-मुक्त युवा’ अभियान पूरे देश में पकड़ रहा जोर

Mann ki Baat episode 137th : पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 30 अगस्त को महीने के आखिरी रविवार को ‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस रेडियो कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने ‘ नशा मुक्त युवा- विकसित भारत’ अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत के लिए नशा-मुक्त युवा’ अभियान पूरे देश में ज़ोर पकड़ रहा है।

पीएम मोदी ने कहा, “नशा मुक्त युवा – विकसित भारत’ अभियान पूरे देश में ज़ोर पकड़ रहा है। इसका मकसद साफ़ है: नशा-मुक्त युवा, नशा-मुक्त भारत। बहुत से लोग, खासकर युवा, इसका बड़ा हिस्सा बन गए हैं। आख़िरकार, यह भारत के युवाओं की सेहत, खुशी और उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारा सामूहिक संकल्प है। नशे की लत का असर सिर्फ़ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की तारीफ़ करना चाहता हूँ जो नशे के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं।”

‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड में उन्होंने कहा, “अगस्त के महीने में हमें अपने आस-पास देशभक्ति के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं। इस समय देशभक्ति की भावना और मज़बूत होती है। ‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ से लेकर ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ की वर्षगांठ और ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ तक, ये सभी दिन इसे खास बनाते हैं। ‘स्वतंत्रता दिवस’ और ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ हर देशवासी में गर्व की भावना भरते हैं। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान इस भावना को और मज़बूत करता है। ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने के साथ, यह साल और भी खास हो गया है।”

पीएम मोदी ने कहा, “आज हमारी बेटियों के सपने धरती से अंतरिक्ष तक पहुँच रहे हैं और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत दुनिया भर की उन हज़ारों लड़कियों को एक साथ ला रहा है जो सितारों तक पहुँचने का सपना देखती हैं। इस पहल का नाम ‘मिशन शक्तिसैट’ (Mission ShakthiSAT) है। इस मिशन के ज़रिए, 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।”