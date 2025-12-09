Video: मनोज तिवारी ने रुपये और डॉलर पर बयान को बताया फेक न्यूज, भाजपा MP बोले- नोटिस भेजूंगा

Manoj Tiwari Rupee-Dollar Fake News: भारतीय रुपये के लगातार कमजोर होने को लेकर विपक्ष इस समय केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी करार दे रहा है। इस बीच दिल्ली से भाजपा सांसद और प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी के हवाले से रुपया और डॉलर पर एक फेक न्यूज चलाये जाने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर मनोज तिवारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिन पत्रकारों या प्लेटफॉर्म्स ने इस फर्जी बयान को प्रसारित या साझा किया है, उन्हें जल्द ही उनका कानूनी नोटिस मिलेगा।
दरअसल, सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी के हवाले से एक फर्जी बयान वायरल हुआ था। इस फर्जी बयान में लिखा था, “हम जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, हमें डॉलर से क्या लेना-देना. डॉलर महंगा हुआ या सस्ता, इसका हमारे देश के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।” अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि सोशल मीडिया और WhatsApp पर उनके नाम से एक फर्जी बयान वायरल हो रहा था, जिसपर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। WhatsApp के जरिए उनके करीबी लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, जिनमें उनके नाम से एक बयान चलाया जा रहा था।
दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के हवाले से डॉलर और रुपये पर एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। जिसको मनोज तिवारी ने फेक न्यूज़ करार दिया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में वह न्यूज़ चैनलों को नोटिस भेजेंगे। pic.twitter.com/9TVKRTVs26
तिवारी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने रुपया और डॉलर पर इस तरह का कोई भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा, “मैं लगातार लोगों से कहता हूं कि यह डिजिटल युग है। जेब में बड़ा नकद लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। बैंक खाते खोलिए, डिजिटल तरीका अपनाइए और यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कुछ मीडिया वाले बयान का गलत अर्थ निकालकर फेक न्यूज चलाते हैं।” उन्होंने कहा कि आज के समय में गलत खबरें चलाना लोकतंत्र और जनता, दोनों के लिए चिंता की बात है।
भाजपा सांसद ने फर्जी बयान को उनकी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। इसके साथ उन्होंने इस खबर को चलाने वाले मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर भरोसा न करें।