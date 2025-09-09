PM मोदी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव में डाला वोट

  1. हिन्दी समाचार
Vice President Election Voting: देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे से वोटिंग जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। यह वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। जिसके बाद शाम 6 बजे वोटो की गिनती होगी। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने संसद भवन पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “उपराष्ट्रपति चुनाव समाप्त होते ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फिर से सामने आएंगे, सभी जानते हैं कि भाजपा एक इस्तेमाल करो और फेंको पार्टी है।” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदान करने के लिए अपने आवास से संसद भवन जाते समय कहा, “सुदर्शन रेड्डी जी के जीतने की पूरी संभावना है।” लोकसभा सदस्य कंगना रनौत ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में अपना वोट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए अपना वोट डाला। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालने के लिए संसद भवन पहुंचे। लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए अपना वोट डाला। चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखे।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नंबर गेम

वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। यानी दोनों सदनों में कुल सदस्य 781 हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। हालांकि, तीन दलों के वोटिंग से बाहर होने के बाद यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। जिनमें बीजेडी के 7 राज्यसभा सांसद, बीआरएस 4 राज्यसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल के एक लोकसभा व 2 राज्यसभा सांसद हैं। तीनों के सांसद सदस्यों की संख्या मिलाकर 14 होती है।

बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल के वोटिंग से दूरी बनाने से दोनों सदनों के सांसदों की संख्या 767 ही रह गई है। यानी अब चुनाव में जीत के लिए उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों को कम से कम 384 सांसदों का समर्थन चाहिए। अकाली दल एनडीए का समर्थन करता रहा है, जबकि बीआरएस और बीजेडी किसी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं दिखे हैं। हालांकि, संख्याबल को देखें तो एनडीए के उम्मीदवार की जीत तय नजर आ रही है।

