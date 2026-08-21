दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ‘सलमान खान जिम’ में लगी भीषण आग, पुलिस की तैनाती ने बड़ा हादसा होने से बचाया

देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश-1 में गुरूवार देर रात एक मशहूर जिम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की तेजी से कार्रवाई के चलते जिम के भीतर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश-1 में गुरूवार देर रात एक मशहूर जिम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की तेजी से कार्रवाई के चलते जिम के भीतर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
मुख्य बिंदु
आपको बता दें कि यह घटनास्थल ग्रेटर कैलाश-1 (GK-1) का व्यस्त एम-ब्लॉक मार्केट है। इस घटना से पहली मंजिल पर स्थित ‘सलमान खान जिम’ (SK-27 Franchise) प्रभावित हुई है। इस घटना का समय 20 अगस्त रात करीब 10:15 बजे है। इसकी शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट-सर्किट बताई जा रही है।
पुलिस कर्मियों ने देवदूत बनकर बचाई जान
दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों के मुताबिक, रात करीब 10:15 बजे जिम में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही मौके पर तैनात स्थानीय पुलिस कर्मियों ने अपनी सूझबूझ का उत्तम परिचय दिया। इसके बाद पुलिस जवानों ने तुरंत जिम के भीतर प्रवेश किया और वहां कसरत कर रहे और मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा कर बाहर निकाला।
दमकल विभाग ने पाया काबू
इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। उस वक्त आग पहली मंजिल पर स्थित जिम के अंदरूनी हिस्से में फैल रही थी। दमकलकर्मियों ने कड़े संघर्षों के बाद कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया। समय रहते आग बुझ जाने से आसपास की दुकानों और इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।