  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Mathura Accident : यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे पर सीएम योगी, बोले- मृतकों के परिजनों को मिलेगी दो-दो लाख की आर्थिक मदद

Mathura Accident : यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे पर सीएम योगी, बोले- मृतकों के परिजनों को मिलेगी दो-दो लाख की आर्थिक मदद

यूपी के मथुरा जिले के बलदेव में मंगलवार की सुबह 4.30 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर दृश्यता कम होने की वजह से भीषण हादसा हुआ है। सात बसें और तीन छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। हादसे के चलते काफी संख्या में यात्री परेशान हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मथुरा। यूपी के मथुरा जिले के बलदेव में मंगलवार की सुबह 4.30 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर दृश्यता कम होने की वजह से भीषण हादसा हुआ है। सात बसें और तीन छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। हादसे के चलते काफी संख्या में यात्री परेशान हैं। मौके पर आधा दर्जन से अधिक फायर बिग्रेड और आला अधिकारी पहुंचे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी ने लिया घटना का संज्ञान लिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है और घायलों को समुचित इलाज दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

पढ़ें :- यूपी में SIR के प्रेशर से एक और BLO की मौत, बेटी का छलका दर्द, बताया कौन है गुनहगार?

डीएम चंद्र प्रकाश सिंह (DM Chandra Prakash Singh) ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन- 127 पर यह भीषण दुर्घटना हुई। गाड़ियां आपस में टकरा गईं और उनमें आग लग गई। मुख्यमंत्री ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया और बचाव व मदद के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार दिया जाए और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये प्रति परिवार की मदद दी जाए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mathura Accident : यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे पर सीएम योगी, बोले- मृतकों के परिजनों को मिलेगी दो-दो लाख की आर्थिक मदद

Mathura Accident : यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे पर सीएम योगी, बोले- मृतकों के...

Video- साइकिल में लगी नंबर प्लेट, बच्चे की क्रिएटिविटी ने लोगों का ध्यान खींचा, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Video- साइकिल में लगी नंबर प्लेट, बच्चे की क्रिएटिविटी ने लोगों का...

यूपी में SIR के प्रेशर से एक और BLO की मौत, बेटी का छलका दर्द, बताया कौन है गुनहगार?

यूपी में SIR के प्रेशर से एक और BLO की मौत, बेटी...

Mathura: यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों की टक्कर के बाद सात बसों में लगी आग; 4 की मौत, 25 घायल

Mathura: यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों की टक्कर के बाद सात बसों...

विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम से ग्रामीण भारत को नई दिशा

विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम से ग्रामीण भारत को...

प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग, मीडिया ने किया सवाल तो दिया ये बड़ा बयान

प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग,...