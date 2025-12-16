Mathura Accident : यमुना एक्सप्रेस-वे हादसे पर सीएम योगी, बोले- मृतकों के परिजनों को मिलेगी दो-दो लाख की आर्थिक मदद

मथुरा। यूपी के मथुरा जिले के बलदेव में मंगलवार की सुबह 4.30 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर दृश्यता कम होने की वजह से भीषण हादसा हुआ है। सात बसें और तीन छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। हादसे के चलते काफी संख्या में यात्री परेशान हैं। मौके पर आधा दर्जन से अधिक फायर बिग्रेड और आला अधिकारी पहुंचे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी ने लिया घटना का संज्ञान लिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है और घायलों को समुचित इलाज दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

डीएम चंद्र प्रकाश सिंह (DM Chandra Prakash Singh) ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन- 127 पर यह भीषण दुर्घटना हुई। गाड़ियां आपस में टकरा गईं और उनमें आग लग गई। मुख्यमंत्री ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया और बचाव व मदद के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार दिया जाए और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये प्रति परिवार की मदद दी जाए।