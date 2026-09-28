‘सरकार बनने पर CM कोटे से IAS बनवा दूंगा’: ऐसा महिला बैंककर्मी से कहने वाला सपा नेता गिरफ्तार, अलिगढ़ में छिपा था

मथुरा: पुलिस ने महिला बैंककर्मी से जुड़े मामले में सपा नेता सैयद राजन अहमद रिजवी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 38 वर्षीय रिजवी मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार था और अलीगढ़ के धर्रामाफी गांव में रिश्तेदार के घर ठहरा हुआ था। कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने रविवार को दबिश देकर उसे पकड़ा।

शिकायत के बाद पार्टी पद से हटाया गया था

महिला की शिकायत पर मथुरा कोतवाली में 16 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। शिकायत में निजी नंबर हासिल कर संदेश भेजने, परेशान करने और महिला की गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद राजन रिजवी को सपा के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश पद से हटा दिया गया था।

पुलिस के अनुसार, शिकायत सामने आने के बाद आरोपी मथुरा से निकल गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम अलीगढ़ पहुंची और उसे गिरफ्तार किया।

वायरल चैट में IAS बनाने का दावा

मामला उस कथित WhatsApp बातचीत के बाद चर्चा में आया, जिसमें महिला की तारीफ करने के साथ उसे नौकरी छोड़ने की सलाह और भविष्य में सपा की सरकार बनने पर राजनीतिक सीएम कोटे के जरिए IAS बनवाने की बात कही गई थी। इस चैट की सामग्री को लेकर महिला ने आपत्ति जताई और पुलिस से शिकायत की। रिपोर्टों के मुताबिक शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ग्राहक बनकर बैंक आता था और बाद में उसका निजी मोबाइल नंबर हासिल कर संपर्क करने लगा। पुलिस इन आरोपों और उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है।

अलीगढ़ से पकड़कर मथुरा लाई पुलिस

पुलिस के मुताबिक, 27 सितंबर को दोपहर करीब 2:50 बजे क्वारसी थाना क्षेत्र के धर्रामाफी गांव में कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मथुरा लाया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी।