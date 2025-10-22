Mathura Train Accident: वृंदावन के पास कोयले से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों का आवागमन बाधित

Mathura Train Accident: मथुरा में मंगलवार देर रात को एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। यहां पर दिल्ली-आगरा रूट पर वृंदावन के पास कोयले से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत कार्य तेज़ी से शुरू हो गया है और पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने और पटरियों को साफ़ करने के लिए दर्जनों पोकलेन मशीनें और बुलडोज़र तैनात किए गए हैं।

पीटीआई के अनुसार, डीआरएम गगन गोयल ने 12 डिब्बों के पटरी से उतरने की पुष्टि की है और कहा है कि मुख्य ध्यान घटनास्थल को साफ़ करने पर है। रेलवे महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर निगरानी के लिए डेरा डाले हुए हैं। मथुरा के जैंत क्षेत्र में वृंदावन और आजई रेलवे स्टेशनों के बीच कल आगरा-दिल्ली रूट पर एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ। कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है; ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है।

इससे पहले सीओ सदर संदीप सिंह ने कहा, “हमें छटीकरा से आगे एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना मिली थी। 13 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। पुलिस की तरफ से जो भी सहायता की ज़रूरत है, वो मुहैया कराई जा रही है। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है।”