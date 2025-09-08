  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का विवादित बयान, बोले- धीरेंद्र शास्त्री हजरत-ए-आदम की औलाद

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का विवादित बयान, बोले- धीरेंद्र शास्त्री हजरत-ए-आदम की औलाद

यूपी में बरेली जिले के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी (Maulana Shahabuddin Razvi) ने कहा कि आरएसएस (RSS) का कहना है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, जबकि धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri)  कुछ अलग ही लहर में बह रहे हैं। मौलाना ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri)  कहते हैं कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बरेली। यूपी में बरेली जिले के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी (Maulana Shahabuddin Razvi) ने कहा कि आरएसएस (RSS) का कहना है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र (Hindu Rashtra) है, जबकि धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri)  कुछ अलग ही लहर में बह रहे हैं। मौलाना ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri)  कहते हैं कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं। विदेशों में असली मुसलमान हैं। शहाबुद्दीन रजवी (Shahabuddin Razvi) ने कहा कि नकली और असली की पहचान कैसे और किस तरह की, यह उन्हें बताना चाहिए?

पढ़ें :- समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

मौलाना ने कहा कि हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे पहले इंसान हजरत-ए-आदम (Hazrat-e-Adam) आए थे। दुनिया में चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों, वह हजरत-ए-आदम (Hazrat-e-Adam) की औलाद हैं। धीरेंद्र शास्त्री भी हजरत-ए-आदम (Hazrat-e-Adam) की औलाद हैं। हजरत-ए-आदम मुसलमान थे। अब उनकी औलादों को क्या कहेंगे और धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) को क्या कहा जाएगा?

जो नकली होता है, वही करता है फर्क

शहाबुद्दीन रजवी (Shahabuddin Razvi) ने कहा कि यह फर्क करना है कि असली और नकली कौन है? जो नकली होता है, वही फर्क करता है। वह शोर मचाकर ढोल बजाकर फर्क करता है। असली लोग खामोश रहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) कैसे तय करते हैं कि असली और नकली कौन है? भारत में जितने भी मुसलमान हैं, वह शरीयत और इस्लाम के वसूलों पर सख्ती से अमल करते हैं। विदेश के मुसलमान इतनी शरीयत की पाबंदी नहीं करते हैं। यह बात धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri)  को चुभती है और उनके दिलो-दिमाग को खटकती है।

पढ़ें :- नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक ने दिया इस्तीफा, विरोध-प्रदर्शन के बीच 16 की मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी...

UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और अंकित का साथ? 6 CMO के ट्रांसफर में ​दिख गई इसकी झलक

UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और...

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट,...

मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री जी से करूंगी शिकायत

मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री...

गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर पार्क में हो रहे निर्माण को रोकने की मांग

गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर...

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए बाईक पर लेकर गए लाश- देखे वीडियो

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए...