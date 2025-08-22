  1. हिन्दी समाचार
  2. शिक्षा
  3. MCU ‘Abhyudaya’ concludes : सिनेमा की अधिकतर कहानियों में रामकथा की प्रेरणा : अनंत विजय

MCU ‘Abhyudaya’ concludes : सिनेमा की अधिकतर कहानियों में रामकथा की प्रेरणा : अनंत विजय

सिनेमा की विभिन्न विधाओं में लिखने वाले लेखक देश को देखने और समझने के बाद ही अलग-अलग विषयों का समावेश कहानियों में करते हैं। हमारे देश में कहानियों और उनके विषयों की कोई कमी नहीं है। समाज में अलग-अलग दौर में फिल्मों की कहानियां कैसे लिखी गई हैं, इसे पिछले अनेक दशकों की फिल्‍मों को देखकर समझा जा सकता है। यह विचार आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के 'अभ्युदय' के अंतिम दिन 'रुस्‍तम' तथा 'इकबाल' जैसी चर्चित फिल्मों के पटकथा लेखक श्री विपुल के. रावल ने व्‍यक्‍त की।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

MCU 'Abhyudaya' concludes : सिनेमा की अधिकतर कहानियों में रामकथा की प्रेरणा : अनंत विजय

MCU 'Abhyudaya' concludes : सिनेमा की अधिकतर कहानियों में रामकथा की प्रेरणा...

MCU Commencement Program 'Abhyudaya : 'एआई से मीडिया में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी लेकिन गुणवत्ता में आएगा निखार : यशवंत व्यास

MCU Commencement Program 'Abhyudaya : 'एआई से मीडिया में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी लेकिन...

AI-powered logistics : फेडेक्स और IIT मद्रास ने एआई-संचालित लॉजिस्टिक्स के लिए शुरू किया स्मार्ट सेंटर,Supply Chains के लिए टिकाऊ समाधान

AI-powered logistics : फेडेक्स और IIT मद्रास ने एआई-संचालित लॉजिस्टिक्स के लिए...

शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. निशीथ राय का निधन, बैकुंठ धाम में होगा अंतिम संस्कार

शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. निशीथ राय का निधन, बैकुंठ...

69 Thousand Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास, 'केशव चाचा न्याय करो...' जैसे लगाते रहे नारे

69 Thousand Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम...

Krishangi UK Solicitors : भारतीय मूल की कृशांगी मेश्राम बनीं ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर - रच दिया इतिहास

Krishangi UK Solicitors : भारतीय मूल की कृशांगी मेश्राम बनीं ब्रिटेन की...