CISCE Board Result 2026 : प्रखर सिंह 12वीं में 99.25 फीसदी अंक हासिल कर लखनऊ शहर का बढ़ाया मान

CISCE Board Result 2026 : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने क्लास 10वीं (ICSE) और 12वीं (ISC) का रिजल्ट जारी कर दिया है। CISCE के गुरुवार को घोषित नतीजों में राजधानी लखनऊ में सेंट जोसेफ कॉलेज (St. Joseph's College) के प्रखर सिंह (Prakhar Singh) ने 12वीं में 99.25 फीसदी अंकों के साथ टॉप किया है।
CISCE Board Result 2026 : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने क्लास 10वीं (ICSE) और 12वीं (ISC) का रिजल्ट जारी कर दिया है। CISCE के गुरुवार को घोषित नतीजों में राजधानी लखनऊ में सेंट जोसेफ कॉलेज (St. Joseph’s College) के प्रखर सिंह (Prakhar Singh) ने 12वीं में 99.25 फीसदी अंकों के साथ टॉप किया है।