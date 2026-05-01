  1. हिन्दी समाचार
  2. शिक्षा
  3. Digital Content Specialist : 2032 तक मल्टीमीडिया पत्रकारों की मांग बढ़ेगी , ऑडियंस चाहती है रियल-टाइम अपडेट और इंटरएक्टिव कंटेंट 

Digital Content Specialist : 2032 तक मल्टीमीडिया पत्रकारों की मांग बढ़ेगी , ऑडियंस चाहती है रियल-टाइम अपडेट और इंटरएक्टिव कंटेंट 

पत्रकारिता समाज के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाती है। सत्ता और संस्थाओं को जवाबदेह बनाती है। और आम जनता की आवाज को सामने लाने का काम करती है और अब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक उत्साहजनक खबर है। हालिया ग्लोबल रिसर्च और एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शन के अनुसार, आने वाले वर्षों में डिजिटल जर्नलिज्म का क्षेत्र तेजी से विस्तार करने वाला है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Digital Content Specialist :  पत्रकारिता समाज के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाती है, सत्ता और संस्थाओं को जवाबदेह बनाती है, और आम जनता की आवाज को सामने लाने का काम करती है और अब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक उत्साहजनक खबर है, हालिया ग्लोबल रिसर्च और एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शन के अनुसार, आने वाले वर्षों में डिजिटल जर्नलिज्म (Digital Journalism) का क्षेत्र तेजी से विस्तार करने वाला है। अनुमान है कि साल 2032 तक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स (Digital Content Creators) और मल्टीमीडिया पत्रकारों की मांग में लगभग 13% की वृद्धि होगी, जो औसत नौकरी वृद्धि दर से काफी अधिक है।

पढ़ें :- रुद्रांश सिंह ने 95 फीसदी अंक हासिल कर आईएससी परीक्षा में लहराया अपनी मेधा का परचम

अब जरूरी है “AI-लिटरेट” पत्रकार बनना
मीडिया इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है, और अब केवल पारंपरिक रिपोर्टिंग कौशल (Traditional Reporting Skills) पर्याप्त नहीं रह गया है। कंपनियां ऐसे पत्रकारों की तलाश में हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिसिस और डिजिटल टूल्स के साथ काम कर सकें। डेटा जर्नलिज्म और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की मांग इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि आज की ऑडियंस रियल-टाइम अपडेट और इंटरएक्टिव कंटेंट चाहती है।

इन क्षेत्रों में मिल रहे हैं सबसे ज्यादा अवसर

डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट
ब्रांड्स अब ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो प्रभावी स्टोरीटेलिंग (Storytelling) के जरिए ऑडियंस को जोड़ सकें और सोशल मीडिया पर मजबूत पहचान बना सकें।

मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट
आज खबर सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है। पॉडकास्ट, वीडियो और मोबाइल-फर्स्ट कंटेंट (Mobile-First Content) के दौर में ऐसे पत्रकारों की मांग बढ़ रही है जो कई प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकें।

पढ़ें :- BHU and BFSU Pali Studies :  भारत–चीन शैक्षणिक सहयोग की नई पहल: पाली अध्ययन में BHU और BFSU आए साथ

मीडिया एनालिस्ट
बिग डेटा और AI टूल्स की मदद से ऑडियंस के व्यवहार को समझने वाले प्रोफेशनल्स अब संपादकीय रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं।

टेक्निकल राइटर
हेल्थकेयर, फाइनेंस और टेक जैसे जटिल क्षेत्रों को आसान भाषा में समझाने वाले पत्रकारों की मांग लगातार बढ़ रही है।

सैलरी में भी दिख रहा है उछाल
हायरिंग ट्रेंड्स यह संकेत देते हैं कि खोजी पत्रकारिता (इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग) और ब्रांडेड कंटेंट जैसे क्षेत्रों में सालाना सैलरी में 8% से ज्यादा की वृद्धि हो रही है।
इसका मतलब साफ है— जो पत्रकार अपनी स्किल्स को समय के साथ अपडेट करेंगे, उनके लिए करियर ग्रोथ और बेहतर कमाई दोनों के शानदार अवसर मौजूद हैं।

डिजिटल युग में पत्रकारिता सिर्फ खबर देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह टेक्नोलॉजी, डेटा और क्रिएटिविटी (Data and Creativity)  का मिश्रण बन चुकी है। आने वाले समय में वही पत्रकार सफल होंगे जो नई तकनीकों को अपनाने के साथ खुद को लगातार अपडेट करते रहेंगे।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता

पढ़ें :- CISCE Board Result 2026 : प्रखर सिंह 12वीं में 99.25 फीसदी अंक हासिल कर लखनऊ शहर का बढ़ाया मान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Digital Content Specialist : 2032 तक मल्टीमीडिया पत्रकारों की मांग बढ़ेगी , ऑडियंस चाहती है रियल-टाइम अपडेट और इंटरएक्टिव कंटेंट 

Digital Content Specialist : 2032 तक मल्टीमीडिया पत्रकारों की मांग बढ़ेगी ,...

रुद्रांश सिंह ने 95 फीसदी अंक हासिल कर आईएससी परीक्षा में लहराया अपनी मेधा का परचम

रुद्रांश सिंह ने 95 फीसदी अंक हासिल कर आईएससी परीक्षा में लहराया...

BHU and BFSU Pali Studies :  भारत–चीन शैक्षणिक सहयोग की नई पहल: पाली अध्ययन में BHU और BFSU आए साथ

BHU and BFSU Pali Studies :  भारत–चीन शैक्षणिक सहयोग की नई पहल:...

CISCE Board Result 2026 : प्रखर सिंह 12वीं में 99.25 फीसदी अंक हासिल कर लखनऊ शहर का बढ़ाया मान

CISCE Board Result 2026 : प्रखर सिंह 12वीं में 99.25 फीसदी अंक...

CISCE Board Result 2026 : 10वीं-12वीं के नतीजे घोषित, यूपी के ओजस्वित पासरीचा को इंटर में मिले शत-प्रतिशत अंक

CISCE Board Result 2026 : 10वीं-12वीं के नतीजे घोषित, यूपी के ओजस्वित...

लखनऊ विश्वविद्यालय में पान मसाला व मादक पदार्थ का सेवन बैन, पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना, तीन बार से अधिक पकड़े जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

लखनऊ विश्वविद्यालय में पान मसाला व मादक पदार्थ का सेवन बैन, पकड़े...