  3. MIG-21 Fighter Aircraft: 63 सालों की सर्विस के बाद मिग-21 विमान आज होंगे रिटायर! रक्षामंत्री सेवामुक्ति समारोह में हुए शामिल

MIG-21 Fighter Aircraft: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय वायु सेना के मिग-21 लड़ाकू विमान बेड़े को सेवामुक्ति समारोह में शामिल हुए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उपस्थित थे। मिग-21 विमानों को 1963 में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था और 63 वर्षों की सेवा के बाद आज इन्हें सेवामुक्त किया जाएगा। 

By Abhimanyu 
Updated Date

MIG-21 Fighter Aircraft decommissioning: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय वायु सेना के मिग-21 लड़ाकू विमान बेड़े को सेवामुक्ति समारोह में शामिल हुए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उपस्थित थे। मिग-21 विमानों को 1963 में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था और 63 वर्षों की सेवा के बाद आज इन्हें सेवामुक्त किया जाएगा।

मिग-21 लड़ाकू विमान बेड़े को सेवामुक्ति समारोह में विंग कमांडर राजीव बत्तीश (सेवानिवृत्त) ने मीडिया से कहा, “मिग-21 की एक बहुत लंबी कहानी है और यहां इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना इस बात का प्रमाण है कि हम सभी इस विमान से जुड़े हुए हैं… जहां तक ​​भारत का संबंध है, लड़ाकू विमान पर उड़ाए गए विमानों की अधिकतम संख्या मिग-21 है… बहुत शक्तिशाली विमान, और ज्यादातर पूर्वी ब्लॉक के देशों ने इसे उड़ाया। यह पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक पहेली था… जहां तक ​​उड़ान का सवाल है, मिग-29 एक खूबसूरत मशीन थी, और इसका प्रमाण यह है कि देश भर से विदेशों से इतने सारे लोग अंतिम प्रकाश देखने और अलविदा कहने के लिए यहां आए हैं।”

सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर एसएस त्यागी ने कहा, “हमने अपनी सीख अपने जूनियर्स को दी। तमाम सीखों और प्रशिक्षण के बीच, मेरे उड़ान घंटे बढ़ते रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगा… 1965 में हमारे पास ज़्यादा विमान नहीं थे… मिग-21 ने असल में 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, जहाँ इसने रॉकेट और तोपें चलाईं, बम गिराए और ढाका में कई लक्ष्यों को हासिल किया… मैं 1971 में हमारी जीत का 80% श्रेय मिग-21 को देता हूं…”

