भगवान का चमत्कार चलती ट्रेन से नीचे पटरी पर गिरी महिला, जिंदा निकली, देखे वीडियो

कानपुर। सेंट्रल स्टेशन पर शनिवार रात भगवान का एक चम्तकार देखने को मिला। एक चलती ट्रेन के नीचे महिला आ गई, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। ट्रेन के कई कोच उसके ऊपर से निकल गई, लेकिन उसके बाद भी महिला जिंदा निकली। पूरे घटना कर्म के दो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
अगर भगवान ने आपकी उम्र लंबी लिखकर भेजी है तो यमराज भी आपका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही एक मामला कानपुर सेंट्रल स्टेशन देखने को मिला। सीसीटीवी में कैद हुए पहले वीडियो में दिखाया गया है कि सेंट्रल स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में कैसे एक महिला ट्रेन के नीचे आ गयी। वहीं, दूसरे वीडियो में नजर आ रहा है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कैसे उसे रेस्क्यू कर बचाया और घायल महिला की पति को फ़ोन करके मामले की जानकारी दी।
#Kanpur जाको राखे साइयां मार सके न कोय।चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला ट्रेन के नीचे गिर गयी फर्रुखाबाद की रहने वाली है महिला सीसीटीवी में पूरी घटना कैद गरीब रथ (12593) प्लेट फॉर्म नम्बर 5 हुई घायल हुई महिला का इलाज जारी#Kanpurcenterrailwaystation pic.twitter.com/DomAAw8Q9y
चलते समय ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला
भोपाल को जाने वाली गाड़ी संख्या 12593 गरीब रथ एक्सप्रेस शनिवार देर रात सेंट्रल स्टेशन के प्लेट फॉर्म नंबर पांच पर पहुंची थी। थोड़ी देर ट्रेन रूकने के बाद जैसे ही ट्रेन चलने लगी, इसी दौरान महिला ने भी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान महिला को पैर लड़खड़ा गया और वह और चलती ट्रेन के नीचे पटरी पर जा गिरी। महिला की पहचान फर्रुखाबाद की रहने वाली महिमा गंगवार के तौर पर हुई है। आरपीएफ ने तुरंत ट्रेन को रुकवाया और 65 वर्षीय महिला को ट्रेन से बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल भेजा गया। आरपीएफ ने घायल महिला की पति राजवीर को फ़ोन करके मामले की जानकारी दी।