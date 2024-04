Padma Bhushan से सम्मानित किये गए Mithun Chakraborty, आवर्ड मिलने पर बोले- मैंने अपने जीवन में कभी...

मुंबई: दिग्गज गायिका ऊषा उत्थुप (Usha Uthup) ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर बेहद खुशी व्यक्त की है. दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार (Padma Bhushan Award) से सम्मानित किया गया. उन्हें सोमवार (22 अप्रैल) को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान मिला.

ऊषा उत्थुप (Usha Uthup) ने एएनआई को बताया, “मैं बहुत खुश हूं. मैं खुशी से भरी हुई हूं. मेरी आंखों में आंसू दिख रहे हैं. आप सब देख सकते हैं. मेरे लिए यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है. पहचाना जाना. आपके देश द्वारा और निश्चित रूप से आपकी सरकार द्वारा इसकी सराहना की गई वास्तव में इससे अधिक कोई और क्या मांग सकता है?”



पुरस्कार के महत्व पर बोलते हुए ऊषा ने कहा, ‘मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप एक शास्त्रीय गायक या शास्त्रीय नर्तक हैं या अगर आप अपनी कला में शास्त्रीय हैं तो अंतत पुरस्कार प्राप्त करना स्वाभाविक है. लेकिन हम जैसे लोगों के लिए. हम सामान्य लोग हैं इसलिए पद्म पुरस्कार के लिए चुना जाना बहुत बड़ी बात है.

क्योंकि मैं केवल शांति और भाईचारे में विश्वास करती हूं और मैं केवल एक साथ, एक एकजुट शक्ति के रूप में विश्वास करती हूं. हम एक-दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं. अपने संगीत के जरिए उन्हें मुस्कुराहट दे सकते हैं. मुझे बस इसी में दिलचस्पी है.’

President Draupadi Murmu conferred Mega Star Mithun Chakraborty with the Padma Bhusan today. I'm waiting for Sanatan Rudra Pal now. Two of my most favourite persons. pic.twitter.com/IMRcktVtpS

— Sudhanidhi Bandyopadhyay (@SudhanidhiB) April 22, 2024