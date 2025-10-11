Mob Lynching : दलित हरिओम के परिवार को योगी सरकार ने दी 14 लाख की आर्थिक मदद , मंत्री बोले- जल्द मिलवाएंगे CM से

रायबरेली। यूपी के रायबरेली जिले में मॉब लिचिंग (Mob Lynching) में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि (Hariom Valmiki) की घटना पर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच शनिवार को योगी सरकार (Yogi Government) में मंत्री राकेश सचान (Minister Rakesh Sachan) और असीम अरुण ने ऊंचाहार के नई बस्ती पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पत्नी पिंकी और पिता गंगादीन को क्रमश: 6.92-6.92 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलवाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर ऊचांहार विधायक मनोज पांडेय भी मौजूद रहे।

मंत्रियों ने हरिओम की पत्नी पिंकी और बेटी अनन्या से बात करके उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 6.92 लाख की चेक दी। हरिओम की बेटी अनन्या को 2500 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा। उन्होंने अब तक हुई कार्रवाई के बारे में पूछा और उनका मन जाना। इस पर पिंकी ने कहा कि सरकार से हमें पूरी मदद मिल रही है। एसपी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम सरकार और पुलिस की सहायता और कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं।

हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं : मंत्री असीम अरुण

परिवार से मिलने के बाद मंत्री असीम अरुण (Minister Asim Arun) ने कहा कि घटना को लेकर सरकार सख्त है। कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार बेहद गंभीर है। हम यहां न्याय करने आए हैं। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है।