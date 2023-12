संसद सुरक्षा चूक मामले में मोदी सरकार नहीं देना चाहती जवाब, चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां नहीं करेंगी माफ : मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में सांसदों के निलंबन को लेकर गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने कहा कि आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन है। सरकार और सदन के मुखिया नहीं चाहते है कि सदन चले। डेमोक्रेसी में हमारा हक है कि हम सदन में बात करें। सुरक्षा में चूक कैसे हुई उसी के बारे में सरकार से जवाब चाहते थे।

We, the people of India need to Save Democracy.

Passing important legislations by suspending Opposition MPs is not Democracy. It is the worst kind of authoritarianism.

Our future generations will not forgive us, if we do not raise our voices against this dictatorship, NOW ! pic.twitter.com/hGglS4GR90

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 21, 2023