  1. हिन्दी समाचार
  2. शिक्षा
  3. देश को  स्थाई विकास की ओर ले जा रहे हैं मोदी : प्रो.संजय द्विवेदी

देश को  स्थाई विकास की ओर ले जा रहे हैं मोदी : प्रो.संजय द्विवेदी

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित दो किताबों ‘मोदी युग-संसदीय लोकतंत्र का नया अध्याय’ और ‘अमृतकाल में भारत’ पर पुस्तक के लेखक प्रो. संजय द्विवेदी से विशेष परिचर्चा हुई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

देश को  स्थाई विकास की ओर ले जा रहे हैं मोदी : प्रो.संजय द्विवेदी

देश को  स्थाई विकास की ओर ले जा रहे हैं मोदी :...

CBSE Board Exams 2026 : सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 15 जुलाई के बीच होंगी,संभावित तिथियों का एलान

CBSE Board Exams 2026 : सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 15...

Viral Video : सीतापुर में टीचर ने बीएसए को उन्हीं के ऑफिस में बेल्ट से बुरी तरह पिटाई, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

Viral Video : सीतापुर में टीचर ने बीएसए को उन्हीं के ऑफिस...

'गंदी भाषा, अश्लील मैसेज और गलत तरीके से छूते थे...' श्री शारदा इंस्टीट्यूट के पूर्व चीफ पर 17 छात्राओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

'गंदी भाषा, अश्लील मैसेज और गलत तरीके से छूते थे...' श्री शारदा...

सांस्कृतिक निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौती : प्रो.संजय द्विवेदी

सांस्कृतिक निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौती : प्रो.संजय द्विवेदी

TMU में नहीं रुक रहा छात्र छात्राओं की मौत का सिलसिला, गुरुवार को एक छात्रा केम्पस की बिल्डिंग से कूद गयी थी. सर हाथ पैर की हड्डी टूटने से हुई मौत एक वीडियो आया सामने

TMU में नहीं रुक रहा छात्र छात्राओं की मौत का सिलसिला, गुरुवार...