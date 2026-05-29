Monsoon 2026 Update : मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर सुनायी बुरी खबर, देश के किसानों की बढ़ी चिंता!

Monsoon 2026 Update : उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली और यूपी समेत कई क्षेत्रों में तेज हवा चलने के साथ बारिश देखने को मिल रही है। जिससे कुछ हद तक भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन, लोगों को अभी मॉनसून का इंतजार है। इस बीच, मौसम विभाग ने मॉनसून के दौरान ही अल-नीनो की भी संभावना जताई है जिसका असर सीधा बरसात पर पड़ सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, जून से सितंबर तक होने वाली मॉनसूनी बारिश में इस बार 10 फीसदी की कमी देखी जा सकती है। यानी सामान्य बारिश के 90 फीसदी से भी कम होने की संभावना है। हालांकि, पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में ही सामान्य से कम बारिश की संभावना है। जिसमें मध्य और प्रायद्वीपीय भारत यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि कम बारिश से फसलों के पैदावार पर असर पड़ सकता है।

मॉनसून कोर जोन में भी इस बार कम बारिश की आशंका जतायी गयी है। जून 2026 के पूरे महीने सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश होने की संभावना है। जून में केवल उत्तर पूर्व भारत और मध्य प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जतायी गयी है। जून में यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु राजस्थान और झारखंड के कुछ हिस्सों में हीटवेव बनने की संभावना है।

मई में देश में सामान्य से चार फीसदी ज्यादा बारिश हुई है, जबकि मॉनसून सीजन दौरान अल नीनो की स्थितियां बनी रह सकती हैं। आईएमडी के अनुसार, अगले दो से तीन दिन में मॉनसून लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ सकता है। फिलहाल मॉनसून श्रीलंका, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पहुंच चुका है। इस बार 1-2 जून तक केरल में मॉनसून की एंट्री होने की संभावना है।