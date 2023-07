UP Weather Alert : मॉनसून ने यूपी में फिर पकड़ी रफ्तार, IMD ने 21 जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

UP Weather Alert Today : यूपी (UP) में एक बार फिर मॉनसून एक्सप्रेस (Monsoon Express) ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार रात से ही कई जिलों में झमाझम बारिश का का आगाज हो गया है। नदियों का फिर जलस्तर बढ़ गया है वही सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति बनने लगी है। यूपी मौसम विभाग (UP Meteorological Department) ने बताया कि बुधवार को प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी (Western UP) के एक दो स्थानों पर बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। इधर, नोएडा में बारिश के चलते स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए है। 30-31 जुलाई तक प्रदेश में बारिश के जारी रहने के साथ बिजली गिरने अनुमान है।

यूपी में एक साथ कई सिस्टम सक्रिय

यूपी मौसम विभाग (UP Meteorological Department) के मुताबिक, पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के उत्तरी आंध्र प्रदेश (North Andhra Pradesh) और दक्षिण ओडिशा तट (South Odisha Coast) पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, इसके चलते प्रदेश में फिर मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। 28 जुलाई तक पश्चिमी यूपी (Western UP) में लगभग सभी स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के जिलों में बुधवार से गरज चमक की चेतावनी के साथ छिटपुट बारिश के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है।

यूपी में इन 31 जुलाई तक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

यूपी मौसम विभाग (UP Meteorological Department) ने 28 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। आगरा, एटा, फिरोजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बरेली, बिजनौर, इटावा, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शामली के आसपास के जिलों में भारी वर्षा के लिए चेतावनी जारी की गई है। मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों में गरज और चमक के साथ वज्रपात के लिए चेतावनी जारी की गई है।

27 जुलाई को पश्चिमी यूपी (Western UP) में लगभग सभी स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थान पर ही गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में एक दो स्थान पर भारी बारिश होने का भी अलर्ट है।

28 जुलाई को पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थान और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। एक दो जगहों पर बिजली गिरने के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।

29 जुलाई को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। एक दो स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश होने का अनुमान है।

30 जुलाई को पश्चिमी यूपी (Western UP) में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। 31 जुलाई को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।

इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट

यूपी मौसम विभाग (UP Meteorological Department) के मुताबिक बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, अलीगंज, मथुरा, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, रामपुर और ललितपुर में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है।

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी, जालौन, कानपुर देहात, झांसी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में भी हल्की बारिश की संभावना है।

26 जुलाई को पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में कुछ ही स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। ।

आगरा, एटा और फिरोजाबाद के आसपास क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बरेली, बिजनौर और इटावा में तेज बारिश को लेकर अलर्ट है।

हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में भी तेज बारिश हो सकती है।

रामपुर, सहारनपुर और शामली के आसपास के क्षेत्र में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी है।

इन जिलों में बिजली गिरने चमकने का अलर्ट

आज आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बरेली और बिजनौर में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना अधिक है।

बुलंदशहर, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कासगंज, लखीमपुर खीरी में भी बिजली गिर सकती है।

मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ़्फ़रनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती और आस पास के क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है।