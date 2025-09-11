UP Rain Alert: यूपी 48 घंटे में लौटेगा मॉनसून , लखनऊ समेत इन जिलों में होगी बारिश, ये है IMD ने जारी किया अलर्ट

  1. हिन्दी समाचार
यूपी में भारी बारिश पर ब्रेक लगने के बाद एक बार फिर से मानसून आने वाला है। प्रदेश में 48 घंटे के अंदर भारी बारिश देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं की कहां कहां बारिश होगी।बता दें की मौसम विभाग का मानना है कि  11 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश व बौछारें पड़ सकती है।  इसके साथ ही पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

IMD के अनुसार 12 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश व बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, 13 और 14 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश व बौछारें पड़ने की संभावना है. जबकि, 15 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है।

लखनऊ, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और उसके आसपास के जिलों में बारिश होने  की संभावना  हैं।  इसके अलावा श्रावस्ती, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ललितपुर में हल्की बारिश होगी।मौसम विभाग के मुताबिक  मॉनसून द्रोणी उत्तर की ओर खिसक गई है, जिससे यूपी के तराई इलाके में अच्छी बारिश हो सकती है. बंगाल की खाड़ी से उठा निम्नदाब क्षेत्र मध्य भारत से गुजरकर दक्षिणी राजस्थान पर सक्रिय है. आज नेपाल सीमा से लगे जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी।

