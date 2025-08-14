मुरादाबाद पुलिस ने निकाली 10 किलोमीटर तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में एसपी सिटी, सीओ सहित 1000 पुलिसकर्मी हुए शामिल

मुरादाबाद :- 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुरादाबाद में पुलिसकार्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली. तिरंगा यात्रा में एसपी सिटी, सीओ सहित 1000 पुलिसकर्मी शामिल हुए. 10 किलोमीटर तिरंगा यात्रा पुलिस लाईन से पीलिकोठी होते हुए इपीरियल तिराहे पर पहुंची वहां से ताड़ीखाने होते हुए वापस पुलिस लाईन पहुंच कर समाप्त हुई. तिरंगा यात्रा में देश भक्ति के गानों पर पुलिसकर्मी झूमते हुए दिखाई दिए साथ पूरी तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, बंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी. पूरी तिरंगा यात्रा में जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा की गयी. यात्रा में लहराते तिरंगे ने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. जिसे देखने के लिए राहगीर भी देशभक्ति में ओतप्रोत नजर आए.

इस अवसर पर एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य लोगों में देश के प्रति गर्व और एकता का संदेश देना था. पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान प्रकट करें.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद