  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO-BJP विधायक का शर्मनाक बयान, बोले- बहुत सारी लेडीज हैं जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं, RJD ने कहा-ये महिलाओं का अपमान

VIDEO-BJP विधायक का शर्मनाक बयान, बोले- बहुत सारी लेडीज हैं जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं, RJD ने कहा-ये महिलाओं का अपमान

बिहार के मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार (BJP MLA Pramod Kumar) का महिलाओं पर शर्मनाक बयान सामने आया है। दिल्ली में सांसद रेणुका चौधरी (MP Renuka Chaudhary) के कुत्ते को लेकर पहुंचने पर उनसे बुधवार को पटना में विधानसभा के बाहर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी लेडीज हैं, जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार के मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार (BJP MLA Pramod Kumar) का महिलाओं पर शर्मनाक बयान सामने आया है। दिल्ली में सांसद रेणुका चौधरी (MP Renuka Chaudhary) के कुत्ते को लेकर पहुंचने पर उनसे बुधवार को पटना में विधानसभा के बाहर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी लेडीज हैं, जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं। मोबाइल पर भी देख लीजिएगा। वहां आपको ये सब मिल जाएगा।

पढ़ें :- तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से लगी मुहर

क्या मोदी जी को संतुष्टि तब मिलती है, जब उनके पाले हुए नेता महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं : राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती

इस बयान के बाद राजद (RJD) ने बीजेपी (BJP) पर निशाना साधा है। राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती (RJD spokesperson Priyanka Bharti) ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि क्या मोदी जी को संतुष्टि तब मिलती है, जब उनके पाले हुए नेता महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। ऐसे बयान शर्मनाक हैं। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स बयान को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों ने विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि नेताओं को सोच-समझकर बयान देने चाहिए।

पढ़ें :- बिहार की नई सरकार दोगुनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने के ​लिए है कृतसंकल्पित: नीतीश कुमार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास : वॉशिंगटन के रेडमंड शहर की काउंसलर मेनका सोनी ने गीता हाथ में लेकर ली शपथ

लखनऊ की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास : वॉशिंगटन के रेडमंड...

VIDEO-BJP विधायक का शर्मनाक बयान, बोले- बहुत सारी लेडीज हैं जो संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं, RJD ने कहा-ये महिलाओं का अपमान

VIDEO-BJP विधायक का शर्मनाक बयान, बोले- बहुत सारी लेडीज हैं जो संतुष्टि...

Kaushal Swaraj Passes Away : पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति पूर्व राज्यपाल मिजोरम स्वराज कौशल का निधन

Kaushal Swaraj Passes Away : पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति...

रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप, सरकार विदेशी अतिथियों को नेता प्रतिपक्ष से न मिलने को कहती है

रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी का पीएम मोदी...

'जहरीला कफ सिरप कांड' लापरवाही, भ्रष्टाचार और दवा माफिया कनेक्शन के बगैर संभव नहीं

'जहरीला कफ सिरप कांड' लापरवाही, भ्रष्टाचार और दवा माफिया कनेक्शन के बगैर...

दिल्ली की दम घोटूं हवा के बीच मकर द्वार पर प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोल, विपक्षी सांसदों ने 'मौसम का मजा लीजिए' बैनर लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

दिल्ली की दम घोटूं हवा के बीच मकर द्वार पर प्रदूषण के...