Cheapest Smartphone: मोटोरोला ने पेश किया सबसे सस्ता स्मार्टफोन, एक नए कलर ऑप्शन में होगा उपलब्ध

Cheapest Smartphone with a Budget of Rs 7000: मोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपने सबसे सस्ते स्मार्टफोन moto e13 को एक नए कलर ऑप्शन स्काई ब्लू में पेश किया है। कंपनी की ओर से इस फोन को लेकर दावा किया जाता है कि यह भारत में मिलने वाला सबसे सस्ता फोन है, जिसमें 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज मिलता है। इसकी कीमत 7 हजार से कम है।

मोटोरोला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर moto e13 को लेकर पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में कंपनी ने लिखा है कि ‘अब यूजर्स motoe13 को एक नए कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।’ इससे पहले यह फोन चार कलर ऑप्शन Cosmic Black, Aurora Green, Creamy White और Little Boy Blue में उपलब्ध था। लेकिन अब नए कलर ऑप्शन Sky Blue में भी इसे खरीदा जा सकेगा।

Indulge in seamless performance & unlock advanced features, courtesy of the 8GB RAM & generous 128GB storage in the all-new #motoe13. Elevate your style with the stunning ‘Sky Blue’ shade. Buy now exclusively on @flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW & at leading retail destinations.

— Motorola India (@motorolaindia) September 28, 2023