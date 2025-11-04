सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी करारी हार

पटना। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन (Bharatiya Janata Party MP Ravi Kishan) ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार होगी। राष्ट्रीय जनता दल नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) पर कटाक्ष करते हुए किशन ने कहा कि योजनाओं में रोजाना सुधार होगा क्योंकि विपक्ष के महागठबंधन को एहसास हो गया है कि वे बुरी तरह हारने वाले हैं।

सांसद रवि किशन (MP Ravi Kishan) ने कहा ​कि महागठबंधन की करारी हार होने वाली है। राजद जानता है कि एनडीए अपनी कई सीटें जीतेगा। माहौल पीएम मोदी और नीतीश कुमार के विकास मॉडल के पक्ष में है। उनकी टिप्पणी तेजस्वी द्वारा बिहार में महागठबंधन के सत्ता में आने पर किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई वादों की घोषणा के बाद आई है। मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य से गेहूं के लिए क्विंटल और अगर बिहार में महागठबंधन सरकार बनाती है तो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम किसानों को एमएसपी के अलावा धान के लिए 300 रुपए और गेहूं के लिए 400 रुपए देंगे। हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे। गठबंधन की कल्याणकारी योजनाओं के हिस्से के रूप में, राजद नेता ने माई बहिन मान योजना के तहत वादा दोहराया।