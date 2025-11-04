  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी करारी हार

सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी करारी हार

भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार होगी। राष्ट्रीय जनता दल नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए किशन ने कहा कि योजनाओं में रोजाना सुधार होगा क्योंकि विपक्ष के महागठबंधन को एहसास हो गया है कि वे बुरी तरह हारने वाले हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन (Bharatiya Janata Party MP Ravi Kishan) ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की करारी हार होगी। राष्ट्रीय जनता दल नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) पर कटाक्ष करते हुए किशन ने कहा कि योजनाओं में रोजाना सुधार होगा क्योंकि विपक्ष के महागठबंधन को एहसास हो गया है कि वे बुरी तरह हारने वाले हैं।

पढ़ें :- पीएम मोदी मंच से कट्टे की बात, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई की करते हैं बात : मीसा भारती

सांसद रवि किशन (MP Ravi Kishan) ने कहा ​कि महागठबंधन की करारी हार होने वाली है। राजद जानता है कि एनडीए अपनी कई सीटें जीतेगा। माहौल पीएम मोदी और नीतीश कुमार के विकास मॉडल के पक्ष में है। उनकी टिप्पणी तेजस्वी द्वारा बिहार में महागठबंधन के सत्ता में आने पर किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई वादों की घोषणा के बाद आई है। मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य से गेहूं के लिए क्विंटल और अगर बिहार में महागठबंधन सरकार बनाती है तो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम किसानों को एमएसपी के अलावा धान के लिए 300 रुपए और गेहूं के लिए 400 रुपए देंगे। हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे। गठबंधन की कल्याणकारी योजनाओं के हिस्से के रूप में, राजद नेता ने माई बहिन मान योजना के तहत वादा दोहराया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी मंच से कट्टे की बात, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई की करते हैं बात : मीसा भारती

पीएम मोदी मंच से कट्टे की बात, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई,...

Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में वोटिंग का समय एक घंटे घटाया

Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में...

सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी करारी हार

सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा...

अनंत सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह-सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR , अब इस मामले में हुआ एक्शन

अनंत सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह-सम्राट चौधरी के खिलाफ...

तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज प्रताप यादव

तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज...

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी